華為上訴後　瑞典行政法院取消了5G頻譜拍賣禁令

中國5G設備供應商華為在瑞典的上訴有了結果，斯德哥爾摩行政法院暫時取消了對華為的禁令。

瑞典電視台於當地時間周一（9日）報道，在斯德哥爾摩行政法院收到華為的上訴後，暫時取消對華為和中興通訊公司的禁令。瑞典郵政電信管理局（PTS）將決定是否對該裁決提出上訴。該裁決也意味着11月10日的5G頻譜拍賣可能會推遲。

11月7日，華為發佈媒體聲明，稱已於11月5日提出上訴，要求位於瑞典首都的斯德哥爾摩行政法院發佈臨時禁令，立即停止執行瑞典郵政電信管理局「封殺」華為的行政決定，並撤銷該決定中關於華為的限制性要求。

華為在國際市場的拓展面臨重重困難。（視覺中國）

10月20日，瑞典郵政電信管理局突然宣布，參與拍賣的四家電信運營商不得在新網絡中安裝中國企業華為或中興的電信設備，如果現有網絡中含有華為或中興的5G設備，必須在2025年1月1日前移除。瑞典郵政電信管理局稱，這是瑞典武裝部隊和安全部門提出的要求，理由是「確保國家安全」。

牛津經濟研究院發佈的報吿指出，禁用華為設備和技術將使得瑞典多支付33億瑞典克朗至350億瑞典克朗的額外成本。

中國《金融新聞網》早前報道稱，國際問題專家董一凡指出，中國是全球最大市場、最具潛力和規模效應的經濟體乃至世界供應鏈的強勁引擎，立足高端產業和全球市場的瑞典如果選擇「脱鈎」中國勢必是撿芝麻丟西瓜。即便在通信領域與華為存在競爭的瑞典企業愛立信，也在中國通信市場尤其5G建設中有所斬獲，中國市場已成為其業務增長的主要引擎之一。