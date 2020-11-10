恒生指數升幅收窄至272點　滙豐揚6%｜持續更新

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新冠肺炎疫苗有望即將推出，帶動美股上揚，道指勁升逾1,200點，帶動今早亞太區股市普遍上揚，其中日本股市突破25000點。
【09:47】恒指升幅收窄至272點
恒指升幅收窄，最新報26288點，升272點，國指最新報10618點，跌14點，恒生科指最新報8052點，跌341點。
滙豐（0005）最新報36.9元，升5.9%；國泰（0293）升13%，最新報6.35元。
【09:29】內地股市走勢各異
內地股市今早走勢各異，上證高開13點，最新報3387點，深成低開19點，最新報14121點，滬深高開14點，報4995點，創業板最新報2811點，低開2點。
【09:20】舊經濟發動 恒生指數高開457點
恒生指數高開457點，開報26474點。國指高開72點，開報10705點。代表宅經濟的科技股下滑，騰訊（0700）、阿里（9988）、美團（3690）分別跌2.3%、2.3%、3.7%。京東（9618）跌7.5%。
舊經濟發動，招行（3968）升3.4%；恒生（0011）升4.6%；滙豐（0005）急升7%。航空股起飛，國泰（0293）升15%。
【08:44】日股升穿25000點
日股再創逾29年新高，最新報25130點，升290點，澳洲ASX 200指數最新報6392點，升93點，韓國KOSPI指數最新報2452點，升5點。
個股方面，日航升16.5%， 全日空升16%。