科技股逆市下挫　美團京東皆半日瀉逾7%｜持續更新

新冠肺炎疫苗有望即將推出，帶動美股上揚，道指勁升逾1,200點，帶動今早亞太區股市普遍上揚，其中日本股市突破25000點。
【12:16】恒指半日揚186點
恒指半日升186點，中午收市報26202點，國指報10576點，跌56點，恒生科指報8001點，跌392點。
今日新經濟股全面下跌，阿里（9988）跌3.3%，中午收市報280.6元，騰訊（0700）跌3.4%，中午收市報601.5元，小米（1810）跌4.5%，報24.4元，美團（3690）報309.4元，跌7.7%，京東（9618）跌7.5%。
舊經濟股則全面上揚，國泰（0293）升11.6%，報6.27元，東航（0670）升8.5%，報3.56元，南航（1055）升6.1%，報4.85元。
銀行股同樣彈起，滙豐（0005）升5.6%，報36.8元，渣打（2888）報41.05元，升8%。可是港交所（0388）逆市下跌，報382元，跌1.5%。
【11:33】航空旅遊概念股飆升
疫苗有望推出，航空及旅遊股今早明顯著上揚，東航（0670）飆9.1%，最新報3.58元，南航（1055）升6.6%，最新報4.87元，國航（0753）升12.6%，最新報5.99元，國泰（0293）升12.1%，最新報6.3元。
至於經營郵輪的雲頂香港（0678）飆24%。
濠賭股亦爆升，永利（1128）升10.1%，最新報13.72元，金沙（1928）升7.2%，最新報32.7元，澳博（0880）升10%，最新報9.76元，銀娛（0027）升6.7%，最新報62.8元。
【09:47】恒指升幅收窄至272點
恒指升幅收窄，最新報26288點，升272點，國指最新報10618點，跌14點，恒生科指最新報8052點，跌341點。
滙豐（0005）最新報36.9元，升5.9%；國泰（0293）升13%，最新報6.35元。
【09:29】內地股市走勢各異
內地股市今早走勢各異，上證高開13點，最新報3387點，深成低開19點，最新報14121點，滬深高開14點，報4995點，創業板最新報2811點，低開2點。
【09:20】舊經濟發動 恒生指數高開457點
恒生指數高開457點，開報26474點。國指高開72點，開報10705點。代表宅經濟的科技股下滑，騰訊（0700）、阿里（9988）、美團（3690）分別跌2.3%、2.3%、3.7%。京東（9618）跌7.5%。
舊經濟發動，招行（3968）升3.4%；恒生（0011）升4.6%；滙豐（0005）急升7%。航空股起飛，國泰（0293）升15%。
【08:44】日股升穿25000點
日股再創逾29年新高，最新報25130點，升290點，澳洲ASX 200指數最新報6392點，升93點，韓國KOSPI指數最新報2452點，升5點。
個股方面，日航升16.5%， 全日空升16%。