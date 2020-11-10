疫苗重大利好　新舊經濟輪動料持續！　蘇沛豐、藺常念評最新市況

新冠肺炎疫苗有重大進展，累早前大熾熱的科技股全面「熄火」，資金轉向舊經濟股。《香港01》今早訪問兩位專家分析最新市況，及有何板塊仍有追落後空間！

蘇沛豐：板塊輪動時間維持較長

招銀國際研究部策略師蘇沛豐認為，疫苗消息出爐後，明顯見到新舊經濟板塊輪動，過去大幅跑贏大市的新經濟股現獲利回吐壓力，特別是受惠疫情概念的互聯網股份，他相信板塊輪動時間會維持較長時間，因疫苗有效為實則利好因素，不同過往幾次短暫的板塊輪動。

他說，受惠經濟復甦，最受疫情影響的餐飲、零售、商場股，盈利復甦會較快，估值低的銀行、保險股值博率亦有，受惠通脹預期升溫；至於依靠國際旅遊的航空、酒店股，即使疫苗有供應，各國政府亦未必立即開放邊境，盈利復甦前景仍然不明朗。

但蘇沛豐也提到，中國疫情控制較佳，部分如內地餐飲股海底撈（6862）一早反映復甦情況，股價甚至創新高，估值並不便宜，反可留意本港餐飲股如大家樂（0341）、大快活（0052）。

藺Sir：部分新經濟股錯跌

智易東方證券行政總裁藺常念指，新經濟股持貨者紛紛獲利，資金輪動至舊經濟板塊，如旅遊相關的航空、濠賭股，金融股如內銀、保險股。他預期新舊經濟輪動的情況會持續，因疫苗被證高度有效，瘟疫有望成功控制，對市況帶來實質轉變。

他認為，舊經濟股早前跌幅太深，認為航空和旅遊股仍有炒作空間；至於部分新經濟股如騰訊（0700）、電動車比亞迪（1211）早前非炒疫情受惠，相信今日主要受獲利回吐壓力。