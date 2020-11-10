人民幣5個月大漲8％　分析師籲警惕熱錢持續流入

於中國的新冠肺炎疫情防控得當，能在全球經濟中率先實現復甦，以及美元指數自身走弱，帶動人民幣匯率自5月底以來一路震盪上揚。截至目前，人民幣兌美元匯率僅5個月左右的時間升值幅度已近8%。不少觀點認為，當前人民幣匯率的強勢勢頭短期內仍有望延續。

據內媒報道，自今年5月底以來，人民幣匯率一路強勢上揚。截至目前，人民幣兌美元匯率較5月底的低點已升值近8%。同期，人民幣兌一籃子貨幣的升值幅度儘管未及人民幣兌美元升幅明顯，但目前也有超3%的升值。

浙商證券首席經濟學家李超認為，後續人民幣匯率仍有升值空間，繼續調高2020年末至2021年匯率波動中樞至6.5，波動區間為6.3至6.7。瑞銀證券中國首席經濟學家汪濤也預測，2020年底前人民幣兌美元匯率有望小幅升值至6.5左右。

市場對人民幣匯率中長期走勢的預判仍有分化，一些觀點持續看漲，一些觀點則傾向於貶值。（路透社）

但隨着匯率的不斷升值，其引發的「熱錢」持續流入，以及對出口行業的影響也愈發引起關注。

招商證券首席宏觀分析師謝亞軒表示，「如果未來美元持續轉弱，將為中國帶來多種形式的持續國際資本流入，對此需要從宏觀審慎的角度出發，前瞻研究，積極應對。弱美元周期對中國經濟和價格水平的影響更具擴張效應，使得經濟趨熱和價格水平上漲的可能性更大，要求貨幣政策的調控應充分考慮這一因素並更具前瞻性。而應對人民幣升值壓力，在中國央行已退出外匯市場常態式干預的情況下，只能主要依靠宏觀審慎政策和國際間匯率政策協調來完成，以避免干擾貨幣政策的實施。」

中國銀行研究院研究員王有鑫表示，短期看，年內受中國疫情防控形勢較好等利好因素帶動，人民幣資產避險屬性逐漸凸顯，人民幣匯率和跨境資本流動出現相互強化的態勢，有利於改善中國的國際收支形勢，但隨着證券投資在國際收支中的佔比上升，一旦外部市場出現變化，輸入性風險對中國的外溢影響將被放大，並有可能與國內風險形成疊加共振態勢，影響中國金融穩定。