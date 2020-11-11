OneDegree：新寵物投保計劃保額增至7萬　保單按季增5成

虛擬保險公司OneDegree宣佈，在寵物保險領域再下城。OneDegree繼推出寵物保險「毛價保」計劃及放寬可讓未植入晶片的貓咪投保外，今次新推全新寵物保險「尊寵」。

該公司正靈活多變地改良並推出不同的寵物保險產品。新推出的保險計劃最新保額為7萬元，較現時保額最多3萬元為高。公司共同創辦人郭彥麟坦言，鑑於現時公司的寵物保險月均約有4成至5成的增長，要達到開業一年約有1萬張保單的目標相信不難。

他又指，該公司第三季投保保單較前一季大幅上升5倍，其中有關貓咪投保的保單就上升10倍。被問到隨着寵物保險的產品增加，會否增加營運成本。行政總裁李俠恩表示，在增加產品的同時，保險池亦會同時擴大。所以只要做到投保的動物品種多、數量大，分散成本及風險的力度亦會擴大。

李俠恩明言，到目前為止，營運成本仍在預算內，並會定期審視寵物保險的理賠金額。

李俠恩舉例，寵物保險產品在剛推出的時候，只接受13個月大至8歳的寵物投保。但當產品漸漸為大眾熟悉，不斷收到超過寵物投保年齡上限的主人對寵物保險的查詢。（張浩維攝）

李俠恩舉例，寵物保險產品在剛推出的時候，只接受13個月大至8歳的寵物投保。但當產品漸漸為大眾熟悉，不斷收到擁有超出投保年齡上限寵物的主人，查詢有關產品。為迎合大眾需求，新產品將投保年齡上限由8歲延長至11歲，同時正不斷研究擴大可受保動物的品種。

正研究利用聲紋技術加快理賠程序

郭彥麟亦透露，正研究如何加快投保人的理賠程序，包括研究使用聲紋技術。惟他亦坦言，「說話中美夾雜」是香港獨特的語言文化，說話並非只有廣東話或英話，所以相關聲紋技術要真實地應用，仍有一定難度。同時正研究參考外國，令客戶日後在辦理寵物出院付款可以做到Cashless（無現金化）的付款方式。

明年將約有3間公司使用IXT Core

該公司表示，現時業務包括B2C（公司對個人），即寵物保險產品； 電子商務服務，即網絡安全保險及貨運和退貨保險服務；以及技術輸出服務。

郭彥麟指，技術輸出服務方面，集團已成功與台灣公司洽談，向對方提供自家的「IXT Core 」保險核心系統技術；又指出正與全球8間不同的保險公司，洽談出售以上保險核心科技，預計明年會有3間包括香港及外國公司使用IXT Core。

郭彥麟指，技術輸出服務方面，集團現時已成功與台灣公司洽談並將提供自家的「IXT Core 」保險核心系統技術。（張浩維攝）

郭彥麟又指出，集團除了提供網絡安全保險外，更向積極研發提高網絡安全的工具，讓客户可以從根本去提高網絡安全，針對中小企市場。

他表示疫情亦改變了學習的模式，更多學校採取網上授課。可是學校過往校方多依靠任教IT科的老師，負責網絡保安，容易造成網絡安全問題，故有需要增升學校的網絡安全。

他又透露未來或會推出寵物保險以外的產品，如醫療保險、家居保險，或其他個人化保險產品等。公司稱因疫情關係，將按市場需求決定推出旅遊保險的細節。