恒指低開74點　騰訊阿里美團大跌6至7%　友邦開報90元｜持續更新

撰文：區嘉俊
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科技股沽壓持續，舊經濟板塊繼續受捧，美股道指隔晚收市262點，報29420點。標指低收4點，報3545點。納指延續上日跌勢，收市報11553點，下跌159點。
【09:29】內地股市低開 亞股續上揚
內地股市低開，上證最新報3354點，跌6點，深成最新報13925點，跌67點，滬深300最新報4937點，跌16點，創業板最新報2762點，低開10點。
亞太區股方面，日股升264點，報25170點，澳洲ASX 200指數最新報6424點，升83點，台灣加權指數最新報13113點，升31點，韓國KOSPI指數最新報2466點，升13點。
【09:20】恒生指數低開74點
恒生指數低開74點，開報26226點。國指低開73點，開報10513點。騰訊（0700）大幅低開5.7%，開報561元。阿里（9988）跌7.4%，開報255元。美團（3690）低開6%，開報282元。
舊經濟續穩步向上，友邦（1299）升3.5%，開報90元。滙豐（0005）升0.8%，開報38元。金沙（1928）升1.2%，銀娛（0027）升2.9%。另外，領展（0823）升3.8%，企70元。