中國10月份新增貸款和社會融資增量按月暴跌六成

人民銀行最新數據顯示，隨着中國經濟從新冠肺炎疫情中繼續復甦，金融機構對經濟的支持力度減弱，此外，每年第四季度商業銀行貸款發放也往往放緩。

《華爾街日報》報道，隨着中國經濟從新冠肺炎疫情中繼續復甦，金融機構對經濟的支持力度減弱，此外，每年第四季度商業銀行貸款發放也往往放緩。

人行公布10月份人民幣貸款增加6,898億元（人民幣‧下同），社會融資規模增量為1.42萬億元，月底M2按年增長10.5%。

相比9月份，10月份貸款和社融增量按月分別暴跌64%和59%，更分別創去年10月份和今年2月份以來的新低；M2增速亦下滑0.4個百分點。

2019年10月份新增貸款為6,613億元，今年2月份社融增量為8,554億元。

此前9月份人民幣貸款增加1.9萬億元，社會融資規模增量為3.48萬億元，月底M2按年增長10.9%。

隨新冠疫情突然爆發導致經濟幾乎停滯，今年2月份人民幣貸款僅增加9,057億元，社會融資規模增量為8,554億元，均創去年10月份以來的新低。

不過，3月份宏觀政策則明顯加大對經濟的支持力度，當月人民幣貸款增加2.85萬億元，按月激增2.15倍，處於歷史高位區間；M2增10.1%，創2017年3月份以來的新高；一季度社會融資規模增量累計為11.08萬億元，推算顯示，3月增量5.15萬億元，更創歷史新高。

10月份信貸和M2亦雙雙弱於預期。

據《華爾街日報》調查的經濟學家的預期中值，中國10月新增人民幣貸款預計降至人民幣8,000億元，廣義貨幣M2可能按年增長10.9%，增速與9月一致。

人行同時公布，10月底狹義貨幣(M1)按年增長9.1%，流通中貨幣(M0)按年增長10.4%。數據還顯示，10月末社會融資規模存量為281.28萬億元，按年增長13.7%。

去年12月人行進一步完善社會融資規模統計，將「國債」和「地方政府一般債券」納入社會融資規模統計，與原有「地方政府專項債券」合併為「政府債券」指標。

去年9月起，人行將「交易所企業資產支持證券」納入「企業債券」指標。