恒指升幅收窄至77點　騰訊績前彈6%　美團京東飆8%｜持續更新

撰文：區嘉俊
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科技股持續受壓後反彈，納指高收2%，收報11786點，升232點。標指升27點，報3572點。道指收市跌23點，收報29397點。油價靠穩，紐約期油一度觸及43.06美元，倫敦布蘭特期油曾升穿45美元。另關注騰訊收市後公布業績。
【10:02】恒指升幅收窄至77點
恒指升幅收窄至77點，報26304點。騰訊升近6%，高開585元。美團升幅擴大至8%，報293.2元，曾高見298元。另外，京東升7.6%，阿里升3.4%。
【09:29】亞股普遍上揚 內地股市高開
亞太區股市，日股收市報25569點，升219點，澳洲ASX 200指數最新報6433點，跌15點，台灣加權指數收市報13264點，升2點，韓國KOSPI指數最新報2484點，跌1點。
內地股市高開，上證最新報3344點，升2點，深成最新報13789點，升69點，滬深300最新報4916點，升11點，創業板最新報2705點，升24點。
【09:20】恒生指數高開182點
恒生指數高開182點，開報26409點。國指升104點，開報10645點。「ATM」全線反彈，騰訊（0700）升3.5%，阿里（9988）及美團（3690）升3.8%及4.1%。京東（9618）大幅高開6.7%。
平保（2318）升0.9%，開報87.35元。友邦（1299）跌1.2%，報86元。滙豐（0005）高開0.4%，開報39.4元，挑戰40元關。