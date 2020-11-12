科技股反彈　美團染藍被看高一線　科技勁升惟港股全日跌57點

科技股持續受壓後反彈，納指高收2%，收報11786點，升232點。標指升27點，報3572點。道指收市跌23點，收報29397點。油價靠穩，紐約期油一度觸及43.06美元，倫敦布蘭特期油曾升穿45美元。另關注騰訊收市後公布業績。

【16:10】恒指全日跌57點 科網股反彈 美團納入恒指機會高

恒指全日收報26169點，跌57點或0.22%；國指升38點或0.36%，收報10579點；科技指數升241點或3.23%，收報7706點。全日成交金額為1,603億元。

兩日雙11購物節特價後，今日科網股反彈，騰訊（0700）全日升4.72%，收報577元；阿里巴巴（9988）全日升1.85%，收報253元；京東（9618）回彈7.67%，收報323元。

恒指公司明日收市後會公布恒指成份股檢討結果。外界認為，美團（3690）被納入恒指成份股呼聲甚高，帶動今日股價反彈5.8%，全日收報286.8元。其他被視為有機會公司，今日股價亦上揚，安踏體育（2020）升逾半成，收報102元；百威亞太（1876）收報24.7元或升1.65%。

至於中芯國際（0981）昨公佈業績，全日收報22.85元或1.78%；比亞迪（1211）回升近13%，收報177元。

舊經濟股回吐，滙豐（0005）今日高見39.7元，創30天新高，全日收報38.35元或跌2.3%；渣打（2888）同樣創30天新高見43.95元，收報42.6元或跌2.9%；恒生（0011）收報131元或跌近3%；友邦（1299）回吐3.8%，全日收報83.7元。

其他藍籌股長和（0001）全日收市53.5元，或跌近1.7%，曾創30天高見54.6元；中電（0002）全日收報73.75元，或跌1.67%。

【15:47】內地股市走勢個別 滬指跌深成高收

內地股市走勢個別，上證收市報3338點，跌3點，深成收市報13792點，升71點，滬深300收市報4908點，升3點，創業板收市報2700點，升18點。

【14:46】亞太區股市普遍高收

亞太區股市走勢個別，日股升171點，收市報25520點，澳洲ASX 200指數收市報6418點，跌31點，台灣加權指數收市報13221點，跌40點，韓國KOSPI指數收市報2475點，跌10點。

【12:20】科技股反彈 騰訊升逾5%

連續兩日處於弱勢的科技股，今日出現大反彈，恒生科指半升278點，中午收市報7743點。恒指報26122點，跌104點；國指報10569點，升28點。

騰訊（0700）升5.4%，中午收市報581元，小米（1810）升4.5%，中午收市報23.45元，美團（3690）升7.9%，中午收市報292.4元，阿里（9988）升3.1%，中午收市報256.2元。

不過舊經濟股轉弱，滙豐（0005）今早高見39.7元後倒跌，報38.15元，跌2.8%，渣打（2888）受制於44元，報42.5元，跌3.1%，恒生（0011）跌3.1%，最新報130.8元。

其他藍籌股方面，長和（0001）半日跌2.1%，報53.25元，中電（0002）報73.55元，跌1.9%1

地產股方面，恒基（0012）跌1.9%，報30.85元，新地（0016）跌2.4%，報104.7元。

【10:02】恒指升幅收窄至77點

恒指升幅收窄至77點，報26304點。騰訊升近6%，高開585元。美團升幅擴大至8%，報293.2元，曾高見298元。另外，京東升7.6%，阿里升3.4%。

【09:29】亞股普遍上揚 內地股市高開

亞太區股市，日股收市報25569點，升219點，澳洲ASX 200指數最新報6433點，跌15點，台灣加權指數收市報13264點，升2點，韓國KOSPI指數最新報2484點，跌1點。

內地股市高開，上證最新報3344點，升2點，深成最新報13789點，升69點，滬深300最新報4916點，升11點，創業板最新報2705點，升24點。

【09:20】恒生指數高開182點

恒生指數高開182點，開報26409點。國指升104點，開報10645點。「ATM」全線反彈，騰訊（0700）升3.5%，阿里（9988）及美團（3690）升3.8%及4.1%。京東（9618）大幅高開6.7%。

平保（2318）升0.9%，開報87.35元。友邦（1299）跌1.2%，報86元。滙豐（0005）高開0.4%，開報39.4元，挑戰40元關。