高盛：新冠疫苗為美經濟復甦關鍵　料明年GDP將反彈5.3%

新冠肺炎疫苗一直備受市場關注，近日高盛（Goldman Sachs）於最新報吿中預料，美國藥廠輝瑞及其合作夥伴BioNTech的候選新冠肺炎疫苗，或另外幾款正在研發中的疫苗，將有望在2021年1月獲得美國食品藥品管理局（FDA）的緊急使用授權，料到2021年上半年將有足夠劑量的疫苗供美國人使用。這項進展對於美國經濟的復甦將至關重要。

高盛分析師預計，在2020年美國國內生產總值（GDP）萎縮3.9%之後，2021年將反彈5.3%。分析師又指，標普500指數成份股公司的盈利在今年下跌17%後，明年將反彈29%。

該行將標普500指數2020年年底目標點位從3600點上調至3700點，將2021年底的目標點定為4300點，到2022年底將達到4600點。

疫苗被市場視為美國經濟恢復的一劑良藥。（Reuters）

此外，高盛預測美聯儲在2025年之前不會加息，通過將借貸成本維持在較低水平來鼓勵經濟活動，但會加劇與個人、企業和政府巨額債務相關的系統性風險。

與此同時，高盛認為美元正處於「結構性下跌趨勢」，並估計2021年美元匯率可能下跌6%，該行稱，「這將有助於提振企業盈利，特別是對於那些倚重國際業務的公司來說。」