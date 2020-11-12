瑞銀財富管理：十四五規劃看好消費、金融、工業、可再生能源龍頭

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表《投資中國: 十四五規劃繪製中國發展藍圖》，看好消費、金融、工業以及可再生能源領域龍頭企業，又認為人民幣有進一步上行空間。

瑞銀指，「雙循環」戰略已被寫進十四五規劃，其中「內循環」旨在釋放潛在內需、穩定供應鏈。「外循環」旨在開放市場並與全球經濟體相互合作，改善與國際市場的互聯互通。「雙循環」戰略旨在重塑並協調國內與國際供應鏈，尤其是以內需為主線的消費、科技與金融行業供應鏈。該行認為，以內需為主的企業將成為主要受益者。

深化市場改革與開放方面，瑞銀認為，支持性措施預計將包括進一步放寬外資進入國內市場的條件、加快資本市場改革、擴大服務與科技進口、降低進口關稅以及縮短負面清單等。主要的潛在受益行業包括銀行、券商、保險、金融科技、工業行業龍頭等。

該行預計，政府將承諾更多措施來發展本土技術，尤其是半導體技術和先進製造業，並在未來幾年繼續推動數字經濟發展。主要的潛在受益板塊包括核心硬體/軟體和先進製造業等。中國也將致力於打造智慧城市，發展新基建。主要的潛在受益板塊包括5G、大數據、物聯網和電動汽車供應鏈。

料美元兌人民幣見6.3算

瑞銀指，中國努力促進人民幣進一步國際化，同時中國的利率在未來1至2年內將大幅高於發達國家，意味著更多外資將流入中國，人民幣貿易加權匯率將走強。

該行認為，相較於美元獨大的投資組合，人民幣帶來不錯的多元化效益。短期內，預期美元兌人民幣匯率將跌向6.3。