美聯儲鮑威爾：疫苗利好中期但短期前景持謹慎　美國仍面臨挑戰

美聯儲（Fed）主席傑羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）表示，研製出有效的新冠肺炎（COVID-19）疫苗對未來而言是個好消息，但對疫苗的供應前景表示保守謹慎。

據《騰訊美股》報道，鮑威爾於歐洲央行的年度論壇上發表講話稱，新冠肺炎疫苗的研製對中期來說是個好消息，但在不同群體的擇機生產、分發和療效方面，仍然存在着巨大的挑戰和不確定性。

自3月初以來，美聯儲重啟量化寬鬆，並推出了一系列前所未有的計劃。（Reuters）

鮑威爾表示，隨着疫情以更快的速度傳播，「未來幾個月可能是具有挑戰性的」。他說，「現在就信心十足地評估這一消息對經濟走勢的影響還為時過早，尤其就短期而言更是如此。」

總體而言，鮑威爾表示，美國經濟復甦的速度「略有放緩」，但仍走在一條堅實的道路上。他稱，確實看到經濟正在穩步復甦，而主要的風險則是疫情進一步蔓延。

鮑威爾稱，鑑於經濟的前進道路可能充滿挑戰，美聯儲「可能需要採取更多措施」來加強復甦。但具體細節取決於國會議員。

就發行數字貨幣的問題而言，鮑威爾稱，美聯儲現在還沒有就此做出決定。他預感，央行將最終發行數字貨幣，但重要的是，要做好發行數字貨幣的準備，而非急於推出。