美政府禁養老基金等投資31間華企　中移動瀉逾5%｜持續更新

撰文：張偉倫
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美國股市於周四（12日）大跌逾300點，影響亞太區投資者情緒，今早區內股市普遍向下。
【10:33】三大電訊股下跌
美國總統特朗普周四（12日）簽署行政命令，禁止美國投資公司﹑養老基金及其他機構，對部分中國企業進行投資，稱相關企業由中國軍方擁有或控制，重申中國利用美國資本為軍事﹑情報及其他安全設備的開發提供資金。
三大中資電訊股為受影響企業，中移動（0941）跌5.5%，最新報49.75元，中電信（0728）挫7.7%，最新報2.49元，聯通（0762）跌6.8%，最新報4.97元。
恒指跌幅擴大，曾失26000點，最新報26000點，跌168點。
【09:39】亞股下跌 日股跌250點
亞太區股市普遍下跌，日股跌250點，報25270點，澳洲ASX 200指數最新報6380點，跌37點，台灣加權指數最新報13222點，升不足1點，韓國KOSPI指數最新報2462點，跌13點。
【09:36】內地股市早段向下 深成跌逾百點
內地股市早段向下，上證最新報3313點，跌25點，深成最新報13683點，跌108點，滬深300最新報4865點，跌43點，創業板最迎報2686點，跌13點。
【09:29】科技股普遍上揚 長和高開2%
恒指低開54點，報26114點，國指低開10555點，低開23點，恒生科指最新報7772點，高開65點。
騰訊（0700）高開2.3%，報590元，阿里（9988）高開2.2%，報258.6元，被視為染藍大熱的美團（3690）最新報292.6元，高開2%。
阿里健康（0241）高開1.2%，報19.74元，平安好醫生（1833）高開1.4%。
長和（0001）落實宣布出售歐洲電訊發射塔業務，高開2.1%。
上海實業（0363）無升跌，世茂（0813）低開1.1%。