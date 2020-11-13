新冠肺炎│疫苗佳音助股市狂歡　全球市場價值達95萬億美元新高

新冠肺炎疫情肆虐全球，一種有效的疫苗在全球範圍內分發尚需時日，但全球股市近日已經提前開始了狂歡，推動全球主要股市的市值創下新高。

據《財聯社》報道，美國資產管理公司Apollo Global Management的首席經濟學家Torsten Slok表示，截至11月11日，全球股市的總市值已達到了95萬億美元的歷史新高，較3月份疫情引發的底部大幅反彈。

美股的強勁上漲帶全球資本市場狂歡。（路透社）

美股引領了今年全球股市的反彈，僅11月以來，美股三大指數漲幅均已接近10%。這在一定程度上是受美國前副總統拜登（Joe Biden）預計將贏得大選、政治前景愈發清晰所推動，儘管現任總統特朗普仍不承認敗選。

此外，疫苗研發進展傳來佳音引發周期性股票大漲，助推股市再創新高。美國生物製藥公司輝瑞和BioNTech較早前宣布，其新冠疫苗的有效性超過90%，遠高於衛生專家和市場的預期。受這一消息刺激，美股三大指數11月9日均觸及盤中新高。

不過，從近7個月來看，股市反彈的最大推動力是全球央行前所未有的寬鬆措施以及各國政府的財政刺激措施。全球央行紛紛將利率降至歷史低位，史無前例的「印鈔」措施促使投資者從低收益債券轉向股票市場。

摩根大通現在預計，到明年年初，標普500指數將上漲約10%，達到4000點，並預料到2021年年底，標普500指數將進一步漲至4500點，這意味該指數較當前水平擁有逾20%的上漲空間。高盛同樣預計，到2021年年底標普500指數將上漲逾20%。