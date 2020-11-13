今年經濟預測按年收縮6.1%　暫未有新一輪「保就業」打算

政府今日公佈發表今年第三季經濟情況及本地生產總值和物價最新預測，政府經濟顧問歐錫熊表示，第三季GDP雖然按年下跌3.5%，但經季節性調整後，按季反彈2.8%，扭轉連續五季收縮的情況。其中，貨物出口第三季重拾3.9%按年增長，主要因去年低基數效應所致。他預計內地經濟第四季增強，將會有利香港的貨物出口。但同時要留意歐美疫情尚未受控，封鎖令或會對香港出口有負面影響。

政府今日公佈今年第三季經濟情況。

2020年最新經濟預測收縮6.1%，基本通脹預測下調至1.3%。

首席經濟師侯家俊表示，今年旅遊服務輸出幾乎消失，運輸及商務服務跌幅仍然顯著，按年跌三成。但金融服務有進一步增長，第三季按年實質增長3.5%，主要受期內跨境金融及新股集資活動頻繁所致。同時，消費消費情緒在第三季後期有所好轉，私人消費開支按年跌幅收窄，並較第二季有好轉。

第二輪保就業即將完結，歐錫熊指8月至10月失業率有改善，暫時未有新一輪保就業計劃的打算，在有需要時會再推出適當的措施。雖然不少公司或會於第四季裁員，但他指香港人適應力强，對第四季失業率仍然樂觀。

樓市在第三季略為回軟，但市民的置業負擔指數，即供款相對入息比率，仍較過往20年平均數為高。

目前美國對香港制裁影響不大，預計將來都不會對經濟有負面影響。