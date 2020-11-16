恒指半日升106點　藍籌新貴急漲　阿里跌幅收窄至2%｜持續更新

撰文：區嘉俊
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中國、韓國、日本、新西蘭、澳洲和東盟10國、澳洲等15個國家昨簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），被認為是世界上最大的自由貿易協定。京東、網易、英偉達、蔚來、維他奶等本周公布業績。金科服務、融創服務、德琪醫藥等將在港交所掛牌。
【12:05】恒指半日升106點 藍籌新貴受捧
恒生指數半日升106點，收報26263點。國指倒跌8點，收報10537點。恒生科指升94點，報8034點。藍籌新貴獲資金追捧，美團升3.9%，報317.8元；安踏升6.5%，報108.1元；百威升6.5%，報26.3元。
重磅股滙豐升3.2%，報38.45元。友邦升2.8%，報87.15元。
阿里巴巴曾挫逾4%，半日收跌2.3%，報251.2元。中移動受禁令影響，半日收跌4.9%，報47.55元。
【10:05】阿里巴巴跌逾4%
恒指升幅收窄至100點，現報26257點。阿里巴巴（9988）跌勢未止，今早跌逾4%，低見245元，成交額31.8億元。
【10:03】中資電訊股續挫 中國移動跌5%
中移動（0941）發公告，估計美國總統簽署的行政命令，可能對公司公開交易證券的股價產生影響，正密切關注行政命令相關進展，以便更全面理解對集團的影響。
中移動現挫5%，報47.5元，成交額見11億元。同業中國電信（0728）跌3.2%，報2.41元。中聯通（0762）跌1%，報4.93元。
【09:20】恒生指數高開205點
恒生指數高開205點，開報26362點。國指高開100點，開報10645點。美團（3690）、安踏（2020）及百威（1876）染藍，今早高開5%、6.4%、8.5%。
重磅藍籌向上，滙豐（0005）升2%，友邦（1299）升1.9%，港交所（0388）升近1%。