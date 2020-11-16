中國經濟｜10月規模以上工業增加值按年增長6.9%　勝預期

中國國家統計局公佈的數據顯示，10月份，規模以上工業增加值按年實際增長6.9%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），增速與9月份持平。從按月看，10月份，規模以上工業增加值比上月增長0.78%。首10月，規模以上工業增加值按年增長1.8%。

分三大門類看，10月份，採礦業增加值按年增長3.5%，增速較9月份加快1.3個百分點；製造業增長7.5%，回落0.1個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4%，回落0.5個百分點。

分經濟類型看，上月份，國有控股企業增加值按年增長5.4%；股份制企業增長6.9%，外商及港澳台商投資企業增長7%；私營企業增長8.2%。

分行業看，10月份，41個大類行業中有34個行業增加值保持按年增長。農副食品加工業增長4.8%，紡織業增長9.5%，化學原料和化學制品製造業增長8.8%，非金屬礦物製品業增長9.3%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長11.2%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長4.7%，通用設備製造業增長13.1%，專用設備製造業增長8.0%，汽車製造業增長14.7%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業下降0.7%，電氣機械和器材製造業增長17.6%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長5.0%，電力、熱力生產和供應業增長3.6%。