中國商務部：今年首10月實際使用外資達8000億人幣　經濟穩中向好

據中國商務部網站消息公告，今年首10個月，中國實際使用外資達8,006.8億元（人民幣‧下同），按年增長6.4%，增幅比1月至9月提高1.2個百分點，延續了穩中向好態勢。

從單月情況看，上月中國實際使用外資為818.7億元，按年增長18.3%，連續7個月實現按年增長。

從行業看，首10月服務業實際使用外資6,257.9億元，按年增長16.2%，佔中國實際使用外資78.2%。高技術服務業按年增長27.8%，其中電子商務服務、專業技術服務、研發與設計服務、科技成果轉化服務按年分別增長44.3%、77.9%、82.1%、43.6%。

值得一提的是，11月5日，中國商務部外資司在第三屆中國國際進口博覽會上發佈《中國外資統計公報2020》稱，去年，中國新設外商投資企業4.1萬家，實際使用外資金額1,412.3億美元，比上年增長2.1%，再創歷史新高，規模居全球第二位。

內媒《新京報》此前報道稱，中國的營商環境持續改善，增加了外資企業的信心。自今年以來，中國兩次出台穩外資10條新政策，正式實施了《外商投資法》，全面取消了商務領域外資企業審批備案，發佈了新版全國和自貿試驗區負面清單，設立了海南自由貿易港，增設了3個自貿試驗區，金融服務業的開放走向深入。這些開放舉措，讓外資企業看到了新的契機。