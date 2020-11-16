中國國家統計局：四季度經濟增長　或比三季度進一步加快

中國國務院新聞辦公室今天（16日）舉行新聞發佈會，中國國家統計局新聞發言人付凌暉在回答記者提問時表示，從經濟數據情況來看，經濟運行穩定恢復的態勢在穩定持續，從下階段來看，經濟持續恢復的基礎和有利條件還是比較多。又表示，中國四季度經濟增長可能比二季度、三季度有進一步的加快。

首先從需求來看，10月投資的增長穩定回升。無論是基礎設施投資、房地產投資還是製造業投資，都在回升。從投資的先行指標來看，新開工項目計劃總投資按年增速繼續加快，10月按年增長14.9%。從資金保障情況來看，固定資產投資到位資首10個月按年增長6%，資金保障的狀況也是不錯，預示投資的回升態勢有望持續。

從消費來看，隨着生產生活秩序的恢復，消費的前景也在增強。10月的就業形勢繼續改善，城鎮調查失業率為5.3%，比上月下降。就業的改善有利於居民收入的增長，首三季度全國居民可支配收入扣除價格因素按年增長0.6%，也在回升。這樣有利於消費能力持續地提高。同時，內地的新冠肺炎（COVID-19）疫情控制取得了重大的階段性成果，以致消費環境也得改善，市民的消費信心也正在增強。

消費是推動中國經濟上行的重要力量。

從生產來看，工業生產已經達到了比較快的增長。10月份按年增長6.9%，連續兩個月穩定在6.9%的較快水平，比去年同期快了2.2個百分點，說明需求對生產的帶動是也在增強。

從服務業來看，也是相同的情況。在國內需求的帶動下，無論是生產性服務業還是生活性服務業都出現了明顯改善。服務業生產指數8大類行業當中有7個實現了增長，改善的狀況意味着生產恢復的狀況能夠繼續延續。

從企業預期來看，無論是製造業的PMI還是非製造業商務活動指數，已經連續8個月穩定在50%以上，而非製造業商務活動指數更達年內新高。從這些情況來看，經濟穩定恢復是能夠延續和保持的。

自今年以來國內推出一系列助企紓困的政策和金融支持實體經濟政策，其效用會繼續發揮作用，全年減稅降費有望超過2.5萬億元（人民幣‧下同），金融對實體經濟的支持可能也會達1.5萬億元以上。

根據以上因素初步判斷，四季度增長可能比二季度、三季度還會有進一步的加快。