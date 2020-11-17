Tesla納入標普指數　為10年來最大市值企業入指數　盤後爆升逾13%

美國電動車生產商Tesla，終獲納入標普500指數，日後佔指數比重約1.01%，指數供應商預料，將觸發規模達4,000億元的資金換馬。消息公布後，Tesla於延長交易時段大升13.2%，報462.01美元。

按周一收市價計算，Tesla市值達到3868.3億美元。Tesla獲納入標普500指數的安排，會在12月21日開市前生效。由於Tesla市值龐大，標普指數供應商S&P DJI會按市場意見，以決定是在12月21日，一次過將該電動車生產商納入指數，或是分兩階段，分別於12月14日及12月21日將Tesla納入指數。就算是分兩階段納入，亦可以就首次納入是25%﹑33%或是50%作出討論。

S&P DJI指出Tesla為10年來獲納入指數中﹑市值最大的企業，預料會引發規模將4,000億元的基金資金換馬。由於12月18日為當地期指結算日，而Tesla為流通性非常高的股份，預料屆時進行股票期權﹑股票期貨﹑指數期權及指數期貨進行結算時，市場會極為波動。

在今年9月初時，被視為入標普指數熱門的Tesla未獲納入指數，觸發股價大跌。當時已有市場人士認為，Tesla日後獲納入指數機會極高。