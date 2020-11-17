中國數字經濟規模近36萬億人民幣　佔GDP比重逾3成

中國國家互聯網信息辦公室副主任楊小偉表示，中國數字經濟規模從「十三五」初的11萬億元（人民幣‧下同），增長到2019年的35.8萬億元，佔國內生產總值（GDP）比重超過36%，對GDP貢獻率達67.7%。

據《光明網》報道，楊小偉在第二屆中國互聯網基礎資源大會（CNIRC 2020）做出上述表態。他稱，五年間，中國互聯網基礎資源行業實現跨越式發展，網民規模從2016年的6.88億人增至2020年的9.4億人，互聯網普及率從50.3%增至67.0%，超全球平均水平。中國國家頂級域名「.CN」數量超過2,300萬個，「十三五」期間躍居全球第一位，IPv6規模化部署提速，互聯網基礎資源對數字經濟的根基作用更加凸顯。

原國家信息化專家諮詢委員會常務副主任周宏仁表示，全聯網即萬物互聯將成為下一代互聯網，中國將擁有全世界最大數量的「人、機、物」；加快構造一個智能化、全覆蓋、全兼容的全球物聯網標識體系，是中國引領全球物聯網發展的重大機遇。

中國工程院院士吳建平指出，發展IPv6下一代互聯網的重點任務，是開展網絡基礎設施改造，提升網絡服務水平。互聯網體系結構是互聯網關鍵核心技術，IPv6下一代互聯網為解決互聯網體系結構技術挑戰提供了新的平台，大規模發展IPv6下一代互聯網，將會給互聯網核心技術創新發展帶來歷史性發展機遇。