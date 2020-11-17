京東績優股價回吐　潘家榮：以不變應萬變｜重溫

疫苗研發再傳好消息，美國藥廠Moderna稱疫苗效用率達94.5%，帶動美股三大指數高收，恒生指數開市高開133點，不過京東（9618）業績後挫近8%，拖累大市升幅收窄。

同日政府新一批通脹掛鈎債券iBond 2020（4239）今日（17日）上市，最高見103.25元，最新報103元，每手100個單位，一手帳面賺300元。若首日沽出的投資者，現金回籠後，又應該如何選股？《香港01》將與富昌證券業務部高級副總裁潘家榮，於上午11點，直播分析後市走勢。

潘家榮認為，由上一次美國藥廠輝瑞的疫苗消息出現後，市場已經預期會有疫苗誕生，雖然今次美國藥廠Moderna所研發的疫苗比輝瑞及BioNTech的疫苗效用率更高，但所帶來的升幅未必如上次一樣。他認為過去一直強勢的新經濟股，大部份在高位整固後仍然處於弱勢，加上市場出現資金輪動情況，令他對市場存有「戒心」，認為後市仍有隱憂，建議投資者不要急於入市，「以不變應萬變」，等到市場大升浪開始後再入市。

京東（9618）公布第三季業績後，非公認準則純利增80%勝預期，唯今早開市仍挫7.9%，他認為京東的業績比預期好，但市場在業績公布前已「炒定先」，定股價早前出現抽升情況，他建議投資者不宜急於「撈貨」，宜等相關個股轉勢才入手。

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