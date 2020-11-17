ING料中國明年GDP增速達7%　首要風險仍是「科技戰」

荷蘭國際集團（ING）發表2021年中國市場展望報告，該行預計今年中國GDP增長可錄得1.7%，在低基數的情況下，2021年GDP增速高達7%。至於今年人民幣在岸價大約會在6.7水平，明年可升至6.3水平。

大中華區首席經濟學家彭藹嬈指，將睇好中國市場幾個板塊，包括數字化基建、傳統基建、環保出口，以及內需板塊。她認為，中國市場最具吸引力的是5G相關行業，並不僅是5G建設，而是看好由5G所衍生的程式等等。彭藹嬈以TikTok為例，這個應用程式在國內、國外皆大受歡迎，很大程度上是受惠4G的發展，而5G將衍生更多相關的產品和程式。

至於相對「穩陣」的板塊，則包括餐飲、醫藥護理股、中高端消費，以及本地旅遊。彭藹嬈看淡仍然受貿易戰影響的出口供應鏈，包括港口、船務，甚至是包裝紙行茶。

彭藹嬈認為，即使拜登上場，仍難扭轉美國民眾對中國的信任問題。（Getty Images）

彭藹嬈認為，科技戰將會是明年第一大風險，而且是長線風險，即使拜登上場，但美國整體民眾已經受到特朗普的影響，認為中國是從美國竊取科技作軍事用途，形成一個信任問題（Trust issue），只能待他們改變相關想法。

對於內地的債務問題，彭藹嬈認為債務問題確實令人擔心，但主要是房企的公司債以及地方政府債較令人憂心，至於個人債務及中國主權債則相對不感憂慮。

香港失業率或迅速攀升

香港方面，她認為香港目前最大的問題仍是新冠肺炎，近日再次收緊社交距離，相信通關日子無期。另外，政府的保就業計劃只能去到12月，往後沒有保就業計劃或會使失業率迅速上升，屆時壞帳問題可能增加。隨著一班有樓按在身的打工一族失業，或對香港樓市有負面影響。