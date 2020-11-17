王岐山再度露面談經濟：中國將全面擴大開放　成為世界的市場

繼10月下旬公開警吿金融發展偏差後，中國國家副主席王岐山昨日（16日）現身彭博創新經濟論壇。王岐山強調，中國將直面變局，堅定不移全面擴大開放，讓中國市場成為世界的市場、共享的市場、大家的市場。

據《新華社》報道，王岐山在發表講話中提到，中國將直面變局，貫徹新發展理念，更加注重通過內需導向、質量優先、創新驅動、協調發展、自力更生、穩中求進的方式實現新的歷史跨越。「中國將堅定不移全面擴大開放，讓中國市場成為世界的市場、共享的市場、大家的市場。中國正以實際行動擴大進口，減少投資限制，建設更加法治化、國際化、便利化的營商環境，打造對外開放新高地，推進共建『一帶一路』，深化多雙邊和區域經濟合作，推動經濟全球化向更加開放、包容、普惠、平衡和共贏的方向發展。」

北京時間10月24日，第二屆外灘金融峰會在上海開幕，王岐山在開幕式上發表視頻致辭。 （新華社）

王岐山強調，世界經濟分工協作的邏輯並未改變，經濟全球化的趨勢並未改變。災難和困難不應是世界分化撕裂的邊界線，而應該是攜手合作的出發點。他又表示，要堅定不移地維護以世界貿易組織（WTO）為基石的多邊貿易體制，旗幟鮮明反對單邊主義、保護主義。

台灣《經濟日報》提到，同樣參加此次論壇的美國前財長鮑爾森（HankPaulson）則表示，將上任的拜登（Joe Biden）政府應與中國進行新一輪的雙邊貿易談判。「我們需要處理不單是貨物（貿易），還有服務（貿易）方面的結構及過程問題。」

鮑爾森指出，協議應該分階段進行，從最容易解決的問題開始，藉以產生解決棘手問題的力量。