強積金買A股｜恒指力谷新經濟股權重　投資價值反勝A股？

恒生指數今年大幅跑輸環球市場，連累被動追蹤恒指的強積金（MPF）基金，也未能享受今年以來市場的反彈浪。隨強積金投資A股的限制獲鬆綁，不再受10%掣肘，強積金成員可有更靈活的選擇。相對恒指，有專家更看好A股未來3至6個月表現，指受惠內地疫情防控較佳，消費和旅遊恢復。

恒指年初起至上周五（13日）累計跌幅達7.2%，表現遜環球市場，如上證指數及標普500指數同期升約一成。港股表現差勁，受累不少舊經濟股，如太古A（0019）年初至今跌約35%，中信股份（0267）跌約40%，中石油（0857）跌約35%，滙豐（0005）跌35%，它們合共佔恒指9.61%權重。

滙豐（0005）近期回升不少，今年累計約跌幅35%，但不用「包尾」。（資料圖片）

金融股比重降至42%

恒指公司上周五公布季度檢討結果，繼上次季檢後，今次加入的3隻股份也是新經濟股或消費股，包括美團（3690）、安踏體育（2020）和百威亞太（1876），另剔除太古A，成份股由50隻增至52隻，由12月7日起生效。

成份股轉變後，多隻金融股權重都被調低，據恒指公司統計，金融股佔恒指成份比重，由45.9%降至42%，其中友邦（1299）降至9.95%，滙豐降至7.68%，建行（0939）降至6.33%。

另一邊廂，加入美團後，單是「ATMX」（阿里、騰訊、美團、小米）四股佔恒指比重23.3%。其中，美團佔恒指比重將達5%，影響力高過中國平安（2318）及港交所（0388），騰訊（0700）和阿里（9988）權重今輪調升至10%和5%。

駿隆：指數基金表現 被動、主動型差異大

隨新經濟佔恒指比重愈來愈高，此情此境又會否改變呢？駿隆集團常務董事陳銳隆認為，恒指金融股比重較高，調整後比重仍達42%，並以銀行股為主，尤其本地銀行股要恢復過往盈利表現，相信要走一段較長的路，即使納入美團佔恒指比重5%，整體新經濟股於指數佔比仍低，未必能推動恒指大升。

今輪恒指季檢，美團和安踏均在股價高位「染藍」，投資恒指相關基金的強積金成員會否在高位「接貨」？陳銳隆認為，這對被動式基金持有人會有較大影響，他解釋，指數追蹤基金分為主動式和被動式，兩者約佔一半，今年以來，管理港股基金的主動式基金平均賺5%，相反被動式港股基金平均蝕12%，相當於17個百分點的差距，受惠主動式基金較為靈活，被動式基金則要待恒指成份股有變動才能作部署。

郭Sir說，看好A股表現，惟恒指增加新經濟成份比重，投資價值亦有所提升。（資料圖片）

郭Sir：恒指投資價值升

香港股票分析師協會副主席郭思治指，較看好A股表現，惟恒指增加新經濟成份比重，投資價值亦有所提升，因新經濟股份較不受疫情和經濟周期影響，市場願意給予較高估值，「美團幾百倍市盈率都有人買，內銀5倍、6倍無人買」。他又指，納入較多新經濟股後，料在經濟不景下，恒指亦有更多向上動力。

不過，相比恒指，陳銳隆認為，主動式基金更靈活對A股未來3至6個月表現看高一線，主要受惠內地疫情防控較佳，從雙十一購物節可見內地消費恢復較好，當地旅遊亦見復甦，同時人行採取適當量寬政策，基本面較恒指為佳。