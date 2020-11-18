歐美疫情升温集裝箱有去無回　中國港口一箱難求　費用大漲

中國青島、連雲港、寧波和上海等大型港口正因為集裝箱極度缺乏，而導致船舶停泊作業延誤，港口承壓。而在歐美多個港口卻由於集裝箱大增，導致擁堵狀況嚴重。

《華夏時報》周二（17日）報道，由於很多國家的生產能力處於癱瘓狀態，令到率先早已控制新冠肺炎疫情影響、生產步入正軌的中國在短時間內成了世界工廠的中心。孟加拉、越南、印度等東南亞國家的訂單紛紛轉移到了中國，亦因此中國向外發運的貨物數量激增。

數據顯示，自7月起，中國集裝箱出口量快速增長，進入10月份後，集裝箱吞吐量有進一步加速的趨勢。中國港口協會公布的數據顯示，重點監測的沿海港口集裝箱業務進一步提速，10月份，八大樞紐港口集裝箱吞吐量按年增長11.1%，增速創今年新高。

進入冬季，歐美疫情開始大幅反彈。圖為一名醫務人員在加護病房（ICU）工作。（路透社）

若將目光放至國際卻不難發現，全球市場嚴重冷熱不均。美國港口卡車運輸協會（HTA）表示，僅洛杉磯和長灘港，就有1萬個至1.5萬個集裝箱被滯留在碼頭，導致當前洛杉磯港和長灘港的貨物運輸「接近完全癱瘓」；西海岸港口和芝加哥也對進口激增帶來的大量空集裝箱一籌莫展。不僅是美國，在澳洲、英國，大量空集裝箱積壓情況也日益嚴重，據估計，僅澳洲的空集裝箱的數量就超過5萬個。

報道指出，由於歐美疫情升温，造成港口缺工、缺車、缺車架，船舶準班率從6月的85%至90％，降到9月的56％，船期平均延誤5天，且準點率持續下降中。按照統計，美國西岸港口候港時間就達4天至5天，新西蘭奧克蘭候港時間超過10天，英國的費列斯托則因過度擁擠，已宣布停收空櫃。