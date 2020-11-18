新債王岡拉克警告美股將崩盤　稱市場嚴重缺乏寬度

在華爾街重量級人物、新債王岡拉克（Jeffrey Gundlach）看來，美股前景非常悲觀，有崩盤風險；與此相反，一些策略師認為，美股將在2021年進一步大漲。

據《騰訊財經》周二（17日）報道，在華爾街重量級人物、新債王岡拉克（Jeffrey Gundlach）看來，當前的美股市場已經只剩下了動能這一個支柱，與此同時，市場又嚴重缺乏寬度，這些讓他不禁想到2000年的科技泡沫。「這是一個百分之百基於動能的市場，這樣的市場正是全世界最危險的那一種。」

這名資深投資者回憶道：「我是1999年9月30日正式轉向看空淡指的。當然，在那一年的第四季度當中，指數還上漲了80%。可是一年後的9月30日，指數較之我轉向時已經足足下跌了50%。我認為，我們現在也處在類似的市場環境當中。」

疫情期間，美國科技股漲幅較大。（新華社）

當時，科技泡沫最癲狂的時刻，投資者瘋狂地為許多還處在早期階段的企業股票，開出令人瞠目結舌的價格，各種傳統的估值指標似乎都已經失靈，而「眼球」和「點擊」之類成為了新的「硬數據」。然而很快，這些曾經的寵兒，大部分都以破產收場，而納指一度累計跌超過80%。

岡拉克認為，二十年後，類似的場景正在重演。他會如此悲觀，原因其實非常簡單：標普500指數的新高其實幾乎全是6隻股票的功勞——臉書（Facebook）、蘋果、奈飛、微軟、亞馬遜，以及谷歌母公司Alphabet。

不過，針對美股的前景，部分華爾街經濟學家和分析師也有不同的看法。有些策略師強調指出，美國股市短期面臨着風險，同時承認2021年晚些時候可能會出現持續的反彈。

摩根士丹利（Morgan Stanley）的策略師威爾遜（Mike Wilson）在一份報吿中是，他預計標普500指數將在3150點至3550點之間波動，因為市場正在努力應對不斷增加的新冠肺炎確診病例及其帶來的限制措施，但預計2021年年底前將會躍升至3900點。