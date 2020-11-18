美銀基金經理調查：美股因疫苗利好接近「極端牛市」

美國銀行（Bank of America Lynch）基於對調查全球基金經理結果分析得出，美國股市的風險已明顯上升，「接近極端牛市」。

美國銀行11月對全球216位基金經理的最新調查顯示，大型機構投資者對市場的樂觀程度達到2020年之最。股票淨增持比例在11月份升至46%，現金持有水平比疫情爆發前還低。美國銀行指出，這表明股市「接近極端牛市」，風險已明顯上升。

疫苗利好令道指11月16日再創歷史新高。（視覺中國）

調查顯示，科技股仍被認為是迄今為止「最擁擠的交易」，其次擁擠的是沽空銀行股和增加公司債券持倉。調查數據與當前市場普遍存在泡沫的情緒相吻合，投資者的目光紛紛從「居家」概念股轉向其他領域。與此同時，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）準備就職，以及兩種高效針對新冠肺炎的疫苗出現都將股市推向高漲。

逾9成受訪者料明年經濟反彈

根據美國銀行的數據，大約66%的基金經理認為全球經濟正處於「周期初期」階段，而不是衰退階段。調查顯示，只有19%的基金經理認為全球經濟正處於衰退之中。與此同時，高達91%的基金經理認為2021年經濟會更加強勁，這是18年以來的最高水平。此外，84%的受訪者預計明年年全球利潤將有所改善，這也是近20年來利潤前景最看好的一年。

然而，美國銀行的數據也暗示，對於反彈的可持續性，各方存在分歧。約有39%的受訪者認為經濟將出現「W型」衰退，這意味經濟將再次陷入低迷。其他方面，24%的受訪者預計預期經濟復甦將延續「U型」，低於10月份調查的29%比例。11月份的調查顯示，23%的受訪者預計經濟會出現「V型」復甦，略高於10月份調查的19%。