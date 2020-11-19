疫情反覆環球股市方向未明　阮子曦：26000點有支持｜重溫

新冠肺炎疫情繼續成為左右環球股市走向的最主要因素，隨著美國紐約再次收緊防疫措施，觸發道指先升後挫，全日大跌344點，亦導致今早亞太區股市處於弱勢，港股亦低開點。在疫情陰霾籠罩下，投資者在後市應該如何作部署，以穩中求勝？今早上午11時，中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦，就往後港股走勢及布局，向觀眾們分享其觀點。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦

在訪問中表示，近日新聞報導指輝瑞疫苗臨床測試有效率高達95%，的確刺激到美股開市早段時間，呈上升趨勢，但之後市場已慢慢降溫，皆因市場對疫苗不斷有新的質疑，例如大規劃搬運的問題等等。

港股方面，阮子曦認為，未見科網股有大型回吐，呼籲投資者要鎖定利潤，留意國策，去進行短炒的短線投資，預計整固下26000點左右會有支持，期指結算前或會有26780點。

另外，就現況而言，阮子曦指出，今年天氣比較往年更寒冷，有回復以往冬天溫度的跡象，有新聞就指現正發生拉尼娜現象，因今年全球受肺炎影響休息了一年，所以投資者可留意天然氣或煤氣等能源股，現時已呈上升趨勢。阮子曦亦表示，看好中國神華（1088）申洲國際（2313），大家可以留意。

對於科網股方面，阮子曦就指大家可以不用持進取態度，但又不用如坊間般鼓吹「沽爆」，可以「沽完撈底」，若果不是有留意開科網股的市民，最好就回避。