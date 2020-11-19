國泰午後揚5%　國務院提振餐飲消費　九毛九升近6%｜持續更新

疫苗研發再傳好消息，但無阻美股第二日下跌，道指尾段跌幅擴大，收市報29438點，跌344點。標指跌41點，收報3567點。納指跌97點，收報11801點。
【14:22】內地提揭餐飲消費 餐飲股炒上
國務院總理李克強昨主持國務院常務會議，提到要提振餐飲消費，國內餐飲品牌股造好。九毛九（9922）升5.7%，海底撈（6862）升2.9%，其同系頤海（1579）升2%，百勝中國（9987）升4.2%破頂。
【13:23】航空股起飛
航空股股價表現突出，國泰（0293）升5.1%，最新報7.38元，國航（0753）最新報6.39元，升1.4%，東航（0670）升0.3%，最新報3.56元，南航（1055）升0.6%，最新報4.9元。
【12:13】恒指半日跌150點
恒指半日跌26394點，跌150點，國指中午收市報10566點，跌73點，恒生科指報7892點，跌80點。成交為700億元。
科技股今早表現疲弱，阿里（9988）報247.2元，跌1.1%，騰訊（0700）半日報582.5元，跌1.1%，美團（3690）跌2.7%，報292元。
汽車股回落，比亞迪（1211）跌2.4%，報172.2元，吉利（0175）跌0.4%，報22.45元。
【09:30】內地股市低開
內地股市低開，上證最新報3339點，低開8點，深成最新報13633點，低開24點，滬深300最新報4880點，低開10點，創業板最新報2614點，低開5點。
【09:20】恒生指數低開83點
恒生指數低開83點，開報26460點。國指低開48點，報10591點。科技股維持窄幅上落，小米（1810）、美團（3690）跌1.25%及1%；騰訊（0700）跌0.5%，阿里巴巴（9988）平開報250元。
國壽（2628）跌0.8%，建行（0939）跌0.5%，滙豐（0005）則升0.3%。