美心創辦人伍沾德上月底與世長辭　享壽101歲

美心集團創辦人之一﹑名譽主席伍沾德，上月底於養和醫院與世長辭，享壽101歲。

據伍氏家族的訃聞指出，伍沾德已於上周四（12日）辭靈出殯﹑入土為安。其妻子伍李玉珍﹑兒子伍威達﹑伍威全﹑女兒伍淑清﹑伍淑芬及女婿陳南祿等名字均在訃聞上。

美心食品﹑怡和及牛奶公司﹑中山大學嶺南（大學）學院董事會及香港食品仝人，向伍沾德表示深切哀悼，並向家屬致以慰問。

美心讚揚伍沽德領導多年事事親力親為

美心食品集團上下對伍沾德離世，表示悲悼，讚揚他管理及領導美心64年，事事親力親為﹑努力不懈。怡和﹑牛奶公司集團對伍沾德家人表示深切慰問，稱他為怡和重要商業夥伴及朋友，並形容對方為一位富有遠見的商業領袖。

中山大學嶺南（大學）學院董事會指出，伍沾德為董事會首任主席，形容他就讀嶺南，對母校忣慨輸將﹑助長青苗。

伍沾德亦為香港食品主席兼董事總經理，該公司稱他精明正直﹑高瞻遠矚。

1956年創辦 首間美心座落中環連卡佛大廈

伍沾德及伍舜德於1956年創辦美心，首間「美心餐廳」於中環連卡佛大廈開業。據《與CEO對話﹕領袖的奧秘》一書，伍沾德當年與兄長伍舜德不時光顧當年著名的「新巴黎」法國菜餐廳，可是餐廳老闆每次均安排他們到牆角近洗手間位置，伍舜德及伍沾德表示不滿。不過餐廳老闆卻認為，華人消費力不如外國人，拒絕更換座位，於是兩人決意創辦一家由中國人經營的高級西餐廳。

美心在港發展相當迅速，在1970年代表香港出席在大阪舉行的世界博覽會香港館餐廳，至1972年怡和集團的置地入股美心，同年公司旗下首家快餐店開業。公司規模日益擴大，其中美心西餅進駐本港多個地鐵站。