商務部：反對濫用國家力量打壓科企　外媒稱美政府此舉並無好處

中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文，出席「2020年亞太經濟合作組織 （APEC）工商領導人中國論壇」上稱，中國將與APEC各成員一道縮小數字鴻溝，反對濫用國家力量打壓科技企業，堅定各方對數字經濟發展的信心，打造亞太經濟新增長點。此外，中國還將與APEC各成員一同推動亞太自貿區從願景變為現實。

美國對中國高新科技企業進行各種制裁與打壓，其中對華為5G的制裁受到廣泛關注。較早前，總統特朗普（Donald Trump）政府還頌佈了一項行政命令，禁止美國投資者對中國軍方擁有或控制的企業進行投資，該規定可能會影響到包括中國電信、中國移動、海康威視等31家中國企業。對此，部份媒體認為，美國政府的做法並不能獲得好處。

11月11日，美國《國防》月刊發表了一篇題為《在對華技術戰爭中，美國已經是0比1》的文章指出，美國在對華「技術戰爭」對抗中的得分是0比1，或者可能是0比2。當中國在過去幾十年對幾種關鍵稀土元素和其他一些戰略礦物形成壟斷時，美國輸掉了一場它根本沒有意識到自己在打的重大「戰役」。因為這些元素是本世紀許多新興技術的基石。如果沒有它們，智能手機，甚至一些美國武器系統都無法使用。

華為的國際化之路，因美國的打壓面臨重重困難。（路透社）

此外，該文章還提及了5G技術。文章指出，在5G競賽中，在開發和應用其他諸多變革性技術方面領先全世界的美國落在了後面，中國則在飛速前進。與此同時，該篇文章還引述了威爾遜中心的報吿《5G與安全：要擔心的不光是華為》解釋了在5G戰役中取勝的重要性，稱5G是現代社會，無論是經濟還是軍事都賴以存在的核心基礎。對於企業如何競爭和創造價值、人們如何溝通和互動、軍方如何為公民確保安全，它都至關重要。如果美國公司不想購買中國製造的5G技術，替代的選擇不是「購買美國產品」，而是去找價格更高的歐洲公司。

《華爾街日報》17日文章《美中科技戰增強中國發展晶片行業的決心》指出，中國正在大舉投資計算機晶片，並加大培養本土人才的力度。在與美國的科技貿易戰中，中國加快了尋求技術獨立自主的步伐。該文引用標普全球市場財智的數據顯示，2020年以來，中國半導體企業通過首次公開募股（IPO）、私募籌資和資產出售等方式，已籌集了近380億美元資金，是2019年全年總額的兩倍多。與此同時，企業註冊跟蹤機構天眼查的數據顯示，2020年有5萬多家中國企業註冊了半導體相關業務，是5年前註冊總數的4倍。