李嘉誠旗下維港投資　領投加國醫療設備商Spiderwort種子輪投資

加拿大醫療設備公司Spiderwort Inc. 宣布完成250萬美元種子輪投資，並由長和系創辦人李嘉誠旗下維港投資（Horizons Ventures）領投。Spiderwort同時宣布，美國FDA已將其脊髓支架植入物CelluBridgeTM 納入為「突破醫療器材」。

公司亦表示，Spiderwort革命性生物材料，是利用植物纖維素（如蘆筍、蘋果纖維等）技術，創健一個支架，支持人體的健康組織再生，這生物材料由微通道組成，在脊髓受損區域引導神經元再生，臨床前研究表明這種方法可恢復運動功能。

另外，李嘉誠基金會去年分別資助在香港大學和中文大學，安裝兩台來自於紐西蘭光譜光子計數研究機構MARS Bioimaging Ltd(MBI)的彩色醫學掃描儀，作臨床前研究之用。基金會發言人表示，MBI革新的彩色醫學掃描儀，把CERN的粒子物理學研究轉化為實質應用，連微細的骨折傷患，也可得到更精準的診斷。

利用MBI彩色醫學掃描儀掃描活人體，其光譜X射線成像以及強大的內部迭代重建和材料分解算法，可實現更高質量的成像，並具有對骨骼的更大區分能力，包括微觀結構、軟組織、韌帶、肌腱和軟骨。透過改善成像，尤其是圍繞骨或金屬界面的成像，有可能顯著減少與手術相關的不確定性。