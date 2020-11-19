莎莎：電商佔上半年營業額約15%　內地增新店發展電商走雙線

莎莎國際（0178）今日公布中期業績，半年虧損2.42億元，營業額更下跌62.1%至12.86億元，但莎莎表示公司在電商業務發展獲得佳績，更佔上半年營業額近15%，加上新冠肺炎疫情放緩，令內地經濟重上軌道，公司在內地的成績亦有不俗表現，期望在黃金周可以乘勝追擊，所以對未來展望持樂觀態度。

莎莎首席財務總監及執行董事陸楷表示，將會繼續減少零售店舖，關閉虧蝕嚴重的遊客區店舖，加曹住宅區店舖，持續邁向網商發展。陸楷續指，除了繼續關閉門店以節省成本外，公司1年內亦將近15億元的庫存，減至8.25億元，即大減近6.6億元，轉庫存轉至現金流，保持業務的靈活性。

租務方面，主席及行政總裁郭少明指就已決定續租的門店，大部分平均減租約34%，遊客區的門店更獲減約近半的租金，期望遊客區店舖租金減幅達60至70%。

擬在華南及華北增新店

內地業務方面，因第二季開的5間新分店表現理想，郭少明表示有意在華南、華北兩地開6間或以上的分店。有關現時網商的情況，他指出中國面積太大，所以只能將物流業務外判出去做，但重申有好好控制成本。而香港的網商線上線下物流業務，都由集團一手包辦，沒有外判。