富途第三季Non-GAAP純利多賺16倍　至4.08億元

富途控股（NASDAQ：FUTU）公布第三季業績，截至今年9月底止，按美國非公認會計原則計量（Non-GAAP），純利錄得4.08億元，按年增16倍。

期內，收入達9.46億元，按年激增2.7倍，為上市以來連續3個季度同比錄得超過100%增長記錄。毛利則為7.64億元，按年大增3.14倍。

三大業務收入均錄得翻倍增長，其中交易佣金及手續費收入按年激增3.58倍%至5.63億元；利息收入按年增加1.4倍至2.76億元；其他收入（包括財富管理、 企業服務等）按年增加5.5倍%至1.07億元。

農夫山泉今年第三季登陸香港，帶動富途港股的新股認購金額、認購人數屢創新高。（資料圖片）

由於第三季有農夫山泉（9633）、思摩爾國際（6969）和眾多生物醫藥股集中登陸，富途港股的新股認購金額、認購人數屢創新高。另外，富途自研港股暗盤成交量、暗盤升幅等指標繼續領先行業。 至於美股方面，富途期內美股交易額達5,645億港元，按年大增4.6倍，反映客戶跨市場交易趨勢有增無減。

值得一提，富途在期內獲得香港強積金中介人牌照，該牌照允許持牌主體在香港從事強制性公積金的銷售活動，為日後富途財富管理業務範圍拓展做了相應牌照準備。