冠軍及看通﹕董事會已注意到商罪科拘前董事　不影響公司營運

冠軍科技（0092）及看通集團（1059）發出公告，指出兩間公司董事會注意到，於2020年11月19日的報刊文章報道，香港警務處商業罪案調查科已拘捕8名涉嫌串謀詐騙人士，包括兩間上市公司前任董事。

兩間公司董事會澄清，已獲商罪科正式告知拘捕事宜；又指出所涉及被拘捕人士並不包括公司現任管理人員，公司辦公室亦無被搜查。公司及各自附屬公司營運及財務狀況，並無因拘捕事宜造成負面影響。

商罪科拘8人

商罪科昨日（19日）在全港多個地點拘捕8男女，年齡介乎53至73歲，包括2家上市公司前主席及高層，各人涉嫌串謀偽造多宗交易，以誇大其公司於2016年財政年度的資產值，涉案款項約為85億元。當時外界據了解涉案兩間公司，分別為冠軍科技集團及看通集團。

港交所（0388）上市科規則執行部於去年12月將案件轉介警方調查。今年4月27日，聯交所公開譴責及批評該2家上市公司的8名前董事（包括3名被捕人士）違反上市規則，導致公司出現巨額減值虧損。

冠軍科技前主席簡文樂。（資料圖片）

港交所譴責冠軍及看通8名前董事

今年4月27日港交所指出，譴責冠軍科技及看通前執行董事簡文樂﹑冠軍前執行董事及看通前非執行董事簡堅良，及冠軍與看通前執行董事黎日光。

同時批評冠軍前非執行董事及看通前執行董事夏淑玲﹑冠軍前獨立非執行董事苗禮﹑冠軍及看通前獨立非執行董事Frank Bleackley﹑冠軍前獨立非執行董事李志華，及看通前獨立非執行董事何慕嫻。

港交所指出上述8人違反《上市規則》第3.08（f）條；並表示聯交所認為，若簡文樂﹑簡堅良及黎日光仍留任，將會有損投資者利益。

上市委員會在今年2月11日，就有關董事行為是否符合《上市規則》所載責任進行聆訊。

購入逾85億元文化產品

港交所指出，冠軍及看通在2015年11月至2016年6月，購買了371件文化產品擬作買賣用途，大部份據稱是田黃石。據集團截至2016年6月底止財政年度的全年業績，據作買賣的文化產品價值為85.36億元，佔集團資產約92%。

港交所指出，並無證據證明冠軍及看通董事會在集團購買文化產品前，曾對產品進行任何專業認證/或估值。其後因應集團核數師要求，集團聘請專家評估文化產品樣本，以便核數師編備截至2017年6月底止財政年度的財務報表，評估結果促使集團於2018年再聘請其他專家檢查其所有文化產品，並進行科學鑑證。

核數師為截至2017年6月底及2018年6月底止財政年度，發出不表示審核意見聲明，當中2017年錄42.75億元減值虧損，2018年再多錄42.22億元減值虧損，佔文化產品價值的99%。

購買前無徵求兩公司董事會批准

港交所指出相關董事違反《上市規則》，上市委員會裁定就購買文化產品一事，及簡堅良就監察可供出售投資一事，並無履行足夠的技能﹑謹慎和勤勉行事的責任，違反《上市規則》第3.08（f）條。包括負責購買文化產品的簡文樂及簡堅良，沒有進行充足的盡職調查，亦無在購買文化產品時取得獨立認證及/或估值。

集團擬購買文化產品涉及的投資金額龐大，但簡文樂沒有事先徵求冠軍及看通董事會批准。