中國發行40億歐元主權債　5年期首現負利率

中國財政部11月18日順利發行40億歐元主權債券。其中5年期採用溢價發行，票息0%，首次實現負利率發行。

中國財政部表示，此次發行進一步完善了歐元主權債券收益率曲線，為中資境外歐元債券發行夯實基準。歐元主權債券的順利發行，更加體現出中國更高水平全面對外開放的決心和信心，順應經濟金融全球化的趨勢，也將進一步深化中國與國際資本深市場的融通以及與國際投資者的合作。

《券商中國》引述德意志銀行中國債務資本市場主管方中睿（Samuel Fischer）表示，這是繼2019年重啟歐元主權債以來，中國財政部連續第二年發行具備定價標杆作用的歐元主權債。雖然2020年市場動盪因素不斷，但財政部依舊在年底再次發行歐元主權債，由此體現了其對歐洲市場的重視。

此次發債是2019年重啟歐元主權債券發行後連續第二年發行，取得了截至目前中國境外主權債券發行的最低收益率。其中5年期採用溢價發行，票息0%，首次實現負利率發行。

方中睿透露，本次交易主要面向國際投資者提供10年和15年債券，同時面向香港市場發行5年期債券。

數據顯示，本次發行的40億歐元主權債券中，5年期7.5億歐元，發行收益率為負0.152%；10年期20億歐元，發行收益率為0.318%；15年期12.5億歐元，發行收益率為0.664%。

中國財政部表示，從簿記情況看，國際投資者認購踴躍，訂單規模達到發行量的4.5倍，投資者群體涵蓋央行、主權基金、超主權類及養老金、資管和銀行等。歐洲投資者最終投資比例高達72%。