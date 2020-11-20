中概股逸仙控股首掛勁升75%　為首家登陸美國股市的內地美粧集團

再有於美國上市的中概股，首掛報捷。完美日記母公司逸仙電商，於周四（19日）掛牌，全日飆升75.24%。嗶哩嗶哩大漲22.17%，市值突破200億美元創歷史新高，此前該公司財報顯示三季度營收再創新高，達32.3億元人民幣，按年增長74%。

逸仙電商發行價10.5美元/ADS，總發行股數5,875萬股美國存托股票（ADS），成為首個在美股上市的中國美粧集團，旗下孵化的完美日記也成為首個登陸紐交所的國貨美粧品牌。

B站上季虧損擴大

中國視頻網站嗶哩嗶哩公布上季業績，截至9月30日，Bilibili第三季虧損按年擴大165.6%至10.8億元人民幣，季內收入升73.5%至32.3億元人民幣。

鳳凰新媒體第三季度總營收3.03億元人民幣，按年下降10.9%。淨虧損90萬元人民幣，2019年同期淨虧5,090萬元人民幣；調整後淨利潤130萬元人民幣，2019年同期淨虧4,750萬元人民幣。另外，鳳凰新媒體宣布，該公司董事會已經批准派發一筆每股普通股0.1714美元的特別現金股息，相當於每股美國存托股票1.3712美元，派息總額約為1億美元，將於2020年12月22日向截至2020年12月4日收盤為止的普通股在冊股東派發。

網易有道2020年第三季度淨收入達8.96億元人民幣，按年增長159.0%。其中，K12作為有道精品課的主要增長引擎，正價課付費人次達49.87萬，按年增長437.9%；銷售額為6.76億元人民幣，按年增長368.9%。不過，淨虧損大幅擴大，歸屬於網易有道普通股股東的淨虧損為8.78億元人民幣，而2019年同期為2.42億元人民幣，上一季度淨虧損為2.58億元人民幣。