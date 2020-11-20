華晨中國飆近一成　新華社︰母企正式破產重整｜持續更新

美國股市止跌回升，今早亞太區走勢平平，港股今日則輕微高開。

【14:48】華晨中國升一成

據新華社報道，華晨中國（1114）母企華晨汽車集團正式破產重整，惟華晨中國股價無受影響，現升近一成，最新報7.56元，升9.4%。

華晨集團有關負責人表示，本次重整隻涉及集團本部自主品牌板塊，不涉及集團旗下上市公司及與寶馬、雷諾等的合資公司。作為寶馬在中國最重要的合作伙伴，集團重整後有望實現重生，盡最大努力挽回債權人損失。同時華晨寶馬仍然是其未來穩定的利潤來源，而且還將不斷推出新產品，擴大規模。

【13:28】港視午後升幅擴大

港視（1137）午後升幅擴大，曾高見12.48元，最新報12.32元，升12%，成交額為1.31億元。

近期本港新冠肺炎疫情相當反覆，今日初步新增21宗本地確診個案。

【12:13】恒指半日升92點

恒指半日升92點，報26449點，國指升2點，報10557點，恒生科指升90點，報7993點。

科技股上揚，網易（9999）升5.3%，報141.2元，騰訊（0700）升2.3%，報586元，阿里（9988）升3.3%，報253.4元。

不過長和（0001）跌2.3%，報56.7元。

內房股方面，潤地（1109）跌3.2%，最新報35.15元，碧桂園（2007）跌2.6%，最新報10.46元。

【11:48】科技股上揚 美團重上300元

科技股上揚，阿里（9988）升3.3%，最新報253.8元，升3.5%，騰訊（0700）升2.4%，最新報587元，美團（3690）重上300元，最新報303元，升3.1%，小米（1810）升3%，最新報25.95元，京東（9618）升0.7%，最新報334.6元，網易（9999）最新報141.3元，升5.4%。

恒指最新報26474點，升116點，國指最新報10562點，升6點，恒生科指最新報7995點，升92點。

【11:03】鳳凰衛視投資曾飆逾三成

鳳凰衛視投資﹙2008﹚一度飆逾三成，現仍升14.5%，高見0.355元，成交額1,160萬元。

集團非全資附屬、美國上市的鳳凰新媒體稍早前宣派特別股息。

恒指最新升165點，報26522點。

【10:17】德琪首掛曾高見19.68元

「B仔股」德琪醫藥（6996）今日掛牌，曾高見19.68元，較招股價18.08元，高出8.8%，以每手500股計算，不計手續費，可賺800元。最新報18.52元，高招股價2.4%。

【10:01】企業違約事件續發酵 光大銀行曾瀉4%

永煤違約風波續發酵，中國銀行間市場交易商協會表示，近日針對事件展開調查，向多家中介機構進行約談，包括光大銀行﹙6818﹚。該股今早受壓，一度瀉近4%，現報2.97元，跌1.3%。

【09:29】深成高開12點 滬指低開

內地股市方面，上證最新報3359點，低開3點，深成高開12點，最新報13789點，滬深最新報4928點，高開不足1點，創業板最新報2649點，高開4點。

【09:22】恒生科指高開72點

恒指高開49點，最新報26406點，國指最新報10555點，高開不足1點，恒生科指最新報7975點，高開72點。