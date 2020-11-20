瑞銀睇好落後股明年領漲　長遠看好5G金融科技板塊

瑞銀財富管理投資總監辦公室發表2021年經濟前景報告，主題為「復興之年」。

瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆稱，環球經濟體於2021年可重返增長，預料今年全球經濟倒退3.1%，明年則錄3.9%增長。其中美國今年全年將倒退3.6%，明年可錄3.8%增長；至於中國今年全年仍有2.1%增長，在低基數下，明年全年可錄7.8%增長。

對於2021年，瑞銀認為2020年漲勢落後的股票，將成為2021年的領漲股，環球股市將進一步走高。另一方面，由於預期未來5至10年繼續以「零利率、負利率」為主題，市場要尋求收益率，該行睇好中國的高收益債，並且可從工業、能源、銀行股尋求股息收益。同時，該行睇淡美元走勢，建議轉投高息貨幣，以及黃金等大宗商品。

瑞銀財富管理投資總監辦公室香港股票主管李智穎，則分享未來10年的亞洲投資展望。她認為不能錯過行業結構性的轉變，亞洲將引領這一輪趨勢發展，例如5G、金融科技、醫療科技、環保科技等。

對於近日內地企業頻爆債務違約，胡一帆認為債券違約都是屬於小型的地方政府債，並不會對市場造成壓力。另外，她預期不大可能出現大規模降準，但不排除明年仍有一次降準措施。