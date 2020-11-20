美財長要求聯儲局歸還4000億美元！

美國疫情愈演愈烈，並已經嚴重影響到復甦態勢。消息稱，美國財政和貨幣政策「打架」，美國財長要求美國聯邦儲備委員會歸還4,000億美元。

《財聯社》報道，在連續數周持續下降後，11月19日公布的美國初請失業金人數再度反彈。更糟糕的是，兩黨依然未能就新一輪刺激計劃達成協議，而美財政部和美聯儲最近就誰應出手援助經濟大打口水戰。

一些美聯儲官員反覆表達了疫情復燃對經濟衝擊的影響的擔憂，並希望延長財政部支持的緊急貸款措施，但又都拒絕加大貨幣刺激力度。

美國克利夫蘭聯儲行長Loretta Mester表示，在新冠肺炎感染率飆升威脅經濟活動之際，美國最需要的是財政政策支持，而不是更多貨幣政策行動。

達拉斯聯儲行長Robert Kaplan指出，儘管美國經濟第四季度可能萎縮，然後在2021年反彈，但他目前不支持擴大美聯儲的資產購買計劃。

美國財長姆努欽（ Steven Mnuchin）11月19日則致信美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）稱，美聯儲一系列由財政部支持的便利工具已經實現了當初設立的目的，待12月31日授權到期後，支持多個救濟項目的資金將不會續期。

姆努欽表示，「銀行已經有能力滿足企業、市政和非盈利客戶的借貸需求。」

除此之外，姆努欽在信中還要求美聯儲返還未使用的約4,000億美元資金。

這徹底激怒了美聯儲，美聯儲第一時間就毫不留情地「回敬」道：「美聯儲希望在疫情流行期間建立的全套應急工具繼續發揮其重要作用，作為我們依然緊張和脆弱經濟的後盾」。