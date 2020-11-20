本港上月續通縮　物價指數按年跌0.2%　跌幅較9月收窄

政府統計處公布10月消費物價指數，按年跌0.2%，跌幅較上月的2.2%收窄，與9月房委會豁免公營房屋租金影響在10月消失。

剔除所有政府一次性紓困措施影響後，基本通脹率按年升0.4%，較9月份的0.5%為低，與私人房屋租金及家庭服務費用升幅收窄所致。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數上月按年變動率分別為負0.2%、負0.2%及負0.1%。9月份的相應變動率則分別為負5.9%、負0.7%及零。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在10月份的按年變動率分別為0.9%、0.2%及0.2%，9月份變動率則分別為1.0%、0.3%及0.2%。

電力燃氣及水價格按年跌21%

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在上月錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌21.4%）、衣履（下跌5.5%）、耐用物品（下跌2.7%）和交通（下跌1.8%）。

另一方面，綜合消費物價指數錄得按年升幅的類別為食品（不包括外出用膳）（上升3.2%）、雜項物品（上升1.5%）、外出用膳（上升0.9%）、住屋（上升0.5%）、煙酒（上升0.5%）和雜項服務（上升0.1%）。

政府料整體通脹壓力輕微

政府發言人表示，10月份基本消費物價通脹率輕微下降至0.4%。私人房屋租金的按年升幅繼續緩和，而消費物價指數許多其他主要組成項目承受的價格壓力在經濟疲弱下仍然輕微。然而，由於本地疫情維持穩定，外出用膳價格的按年升幅略為加快。

展望將來，由於環球和本地經濟情況仍受制於2019冠狀病毒病疫情的發展，整體通脹壓力在短期內應會維持輕微。政府會繼續密切留意情況。