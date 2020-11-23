本港疫情惡化　恒生指數升34點　國泰曾跌6%｜持續更新

美股三大指數上周個別發展，道指累計跌0.7%，標指累跌約0.8%，納指則上升0.2%。本周關注聯儲局本周中段公布的11月議息會議紀錄。港股方面，小米集團周二公布業績，阿里健康及波司登則分別於周三及周四公布業績。

【09:40】內房板塊普遍跌 恒大逆市造好

內房普遍向下，但中國恒大（3333）升逾2%，現報16.96元。公司公布，附屬恒大地產1,300億元（人民幣．下同）戰略投資者中，1,257億元戰略投資者已簽訂補充協議轉為普通股，其中863億元戰略投資者此前已簽訂協議繼續持有；394億元戰略投資者已簽訂補充協議。

另外恒大物業今啟動招股，預期於12月2日在主板掛牌。

【09:38】香港電視曾升7%

本港疫情急劇惡化，疫情受惠股香港電視（1137）曾升7%，高開13.28元，逼近13.76元高位，現回落至12.78元，升3.4%。

【09:35】航空股向下

本港疫情惡化，香港與新加坡兩地政府決定將「航空旅遊氣泡」的啟航日期延後兩星期。國泰（0293）大跌5.9%，現報6.71元；東航（0670）及南航（1055）跌1.7%及1.8%。

【09:20】恒生指數高開208點

恒生指數高開208點，報26659點。國指升92點，報10646點。騰訊（0700）高開1.9%，開報599元，再挑戰600元關。阿里（9988）隨美股上周五ADR高開4%，今早開報263.2元。美團（3690）和京東（9618）都高開逾1%。

滙豐（0005）、恒生（0011）、平保（2318）同高開近1%。港交所（0388）升0.8%，報379.2元。

另外，恒生科技指數期貨今日面世，12月份合約開盤報8288點，最新賣出價為8218，上日結算價7901，成交數量暫為13張。