黃建業向美聯工商舖提有條件強制性現金要約

美聯工商舖（0459）日前發公告，結好證券代表美聯集團（1200）及美聯工商舖的主席黃建業間接及實益全資擁有的WEALTH BUILDER HOLDINGS LIMITED，以每股0.09587元的要約價，有條件強制性現金要約收購美聯工商舖全部已發行股份。

要約條件方面，當要約方接獲要約有效接納後，連同於要約期間前或於該期間要約方等人已收購的股份，導致最終持有超過50%投票權時，方成為無條件要約。而目前要約方收購人集團持有合共741,751,330股股份，佔已發行股份約41.09%。

美聯分派工商舖股份予股東 黃建業持股大增

由於美聯集團於10月向美聯股東實物分派美聯集團所持的美聯工商舖全部6.1億股股份（佔美聯工商舖已發行股本約33.84%），緊隨美聯分派完成後，要約方收購人集團及美聯集團所持美聯工商舖投票權由約63.07%降至約41.12%（並將於美聯變現637,906股剩餘股份後降至41.09%）。

而要約方收購人、即黃建業的集團成員所持美聯工商舖投票權相應由約29.23%增加至約41.09%。因此，根據收購守則規則26.1，要約方收購人集團必須透過要約方就要約方收購人集團尚未擁有或將予收購之股份作出強制性現金要約。