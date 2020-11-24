蘇州將推出數字人幣紅包　與深圳試點有何分別？

據蘇州一位知情人士獲悉，繼深圳後，蘇州將於「雙十二」推出數字人民幣紅包測試。

內地媒體《澎湃新聞》報道，上述知情人士表示，目前蘇州相城區有很多商家已安裝NFC（Near Field Communication，近場通信）二維碼，只是支付載體還在測試員手中，目前已有測試員體驗過數字人民幣支付，且可使用「離線」和「碰一碰」功能。

中國央行曾表示數字人民幣推出並沒有時間表。（視覺中國）

在蘇州前，深圳是首個進行數字人民幣紅包測試的試點城市。

10月9日，深圳市政府聯合中國人民銀行開展了數字人民幣紅包試點，面向在深個人發放1,000萬元（人民幣‧下同）「禮享羅湖數字人民幣紅包」，每個紅包金額為200元，數量共計5萬個。中獎結果顯示申請者超190萬，中籤率僅2.6%。中籤者可在羅湖區轄內已完成數字人民幣系統改造的3,389家商戶內使用。根據「i深圳」微信公眾號發佈的數據，截至今年10月18日24時，47,573名中籤個人成功領取「禮享羅湖數字人民幣紅包」，使用紅包交易62,788筆，交易金額876.4萬元。

不過，此前深圳的試點中並不能使用「離線」和「碰一碰」功能。

除此之外，成都內測試也在進行中。

據悉，目前，成都已進行過幾次充話費活動，用戶可在錢包內自由轉錢換成數字人民幣，只需花費0.01元數字，即可充20元話費。