新冠肺炎│麥肯錫：疫情後歐洲企業將持續倒閉　面臨破壞性危機

整個歐元區正面臨着「新經濟危機」。新冠肺炎（COVID-19）疫情之後，歐洲可能會發現，對經濟破壞性最大的風險不是鉅額政府債務，而是落到企業頭上的數千億歐元債務。

綜合媒體報道，今年10月，世界級領先的全球管理諮詢公司麥肯錫發佈報吿稱，根據8月份對英國、法國、德國、意大利和西班牙2,200多家中小企業（員工人數不超過250）的調查發現，超過一半的企業對未來一年的生存感到擔憂。調查顯示，如果營收保持在當下水準，預計到明年9月時有55%的企業將會倒閉。如果情況惡化，預計有77%的企業將會倒閉。即使情況好轉，在營收增長10%至30%的情況下，仍然有39%企業可能會倒閉。

麥肯錫發現，儘管針對中小企業的援助政策已經從幫助企業渡難關轉變到恢復企業可持續發展的能力和競爭力，但實際上，有很大部分中小企業依舊處於現金流危機中，仍計劃申請流動性援助支持。

歐洲疫情持續蔓延。圖為德國德累斯頓，市政府工作人員分發口罩。（美聯社）

據彭博社報道，在國家擔保和央行刺激措施的推動下，歐洲企業通過向銀行貸款或發行債券，以度過現金流危機。而當這種支持結束時，他們的財務狀況也許會面臨崩潰的風險，目前有些小公司已經拉響了警報。

法國小型企業聯合會（CPME）財務委員會主席熱爾曼·西蒙諾（Germain Simoneau）表示：「隨着每周時間的流逝，瀕臨破產的企業生存機會正在減少。我們從來沒有見過如此規模的危機，在這種背景下，系統性風險正在增加。」

瑞銀集團的經濟學家認為，儘管政府提供了特別的財政支持，但歐洲企業的違約風險仍然很高。歐盟（EU）數據顯示，今年上半年，歐元區企業增加了逾4,000億歐元的債務，而去年全年的債務為2,890億歐元。歐盟委員會近日警吿稱，「償債可能是一項挑戰，特別是在受疫情影響的行業，其難度會更大。」

彭博社認為，遭受重創的資產負債表可能引發一輪違約和破產周期，進而打擊銀行業，讓經濟更加低迷。

值得一提的是，路透社昨日（23日）引述財政部內部草擬文件報道指，德國計劃在2021年發行債券集資1,600億歐元支持經濟，並且比德國財長肖爾茨（Olaf Scholz）早前預期多640億歐元。據悉額外395億歐元將用於支援受疫情重創的行業，270億歐元用於購買疫苗，100億歐元至150億歐元用於一般抗疫用途。