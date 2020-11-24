恒生指數半日僅升12點　太陽能股熱炒　小米破頂後回軟｜持續更新

再有疫苗研發利好消息，加上據報美國當選總統拜登擬提名聯儲局前主席耶倫為新任財長，市場料耶倫專注於拯救美國經濟，反應正面，令美股三大指數反彈，道指升327點，報29591點。標指報3577點，上升20點。納指報11880點，上升25點。

【12:13】 港股牛皮半日僅升12點

港股牛皮，恒指中午收報26498點，升12點或0.05%；國指跌43點或0.41%，報10622點；科指升53點或0.66%，報8142點。大市成交額789億元。

瑞聲﹙2018﹚、阿里巴巴﹙9988﹚及銀娛﹙0027﹚齊先約3%，冠藍籌。

市傳互聯互通擴至第二上市及生物科技股，港交所升2.28%，報385.4元。

小米集團﹙1810﹚跛頂後倒跌，收報26.95元，挫2.35%。

新能源股卡姆丹克太陽能﹙0712﹚及順風清潔能源分別升78.6%及60.1%，而五龍電力亦飆73.3%，報0.078元。

【10:58】恒生回升33點

港股反覆回升，恒指現升33點或0.13%，報26519點；國指跌24點或0.23%，報10642點；科指升52點或0.64%。大市成交額606億元。

順風清能﹙1165﹚一度爆升逾七成，最新報0.19元，升68.1%，成交額1,800萬元。

【09:42】恒生指數倒跌73點

市傳互聯互通至第二上市及生科公司，惟港股早段先升後回，恒指現跌73點或0.28%，報26412點；國指跌54點或0.51%，報10612點；科指跌34點或0.42%，報8054點。大市成交額202億元。

蒙牛﹙2319﹚、中聯通﹙0762﹚及潤地﹙1109﹚挫逾1%。

阿里巴巴﹙9988﹚逆市升3.4%，報273元，成表現最佳藍籌股。

中海油﹙0883﹚、小米﹙1810﹚及吉利﹙0175﹚升逾2%。

【09:20】恒生指數高開144點

恒生指數高開144點，開報26630點。國指升43點，報10709點。小米（1810）績前再升2.9%，開報28.4元，創歷史新高。比亞迪（1211）升逾6%，報210.8元，同創新高。

騰訊（0700）、阿里（9988）、美團（3690）升0.2%，3.4%及1.6%。

友邦（1299）升0.8%，報87.65元。港交所（0388）升0.9%，報380元。