恒生指數轉跌73點　阿里逆市揚逾3%　小米績前表現俏｜持續更新

撰文：區嘉俊
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再有疫苗研發利好消息，加上據報美國當選總統拜登擬提名聯儲局前主席耶倫為新任財長，市場料耶倫專注於拯救美國經濟，反應正面，令美股三大指數反彈，道指升327點，報29591點。標指報3577點，上升20點。納指報11880點，上升25點。
【09:42】恒生指數倒跌73點
市傳互聯互通至第二上市及生科公司，惟港股早段先升後回，恒指現跌73點或0.28%，報26412點；國指跌54點或0.51%，報10612點；科指跌34點或0.42%，報8054點。大市成交額202億元。
蒙牛﹙2319﹚、中聯通﹙0762﹚及潤地﹙1109﹚挫逾1%。
阿里巴巴﹙9988﹚逆市升3.4%，報273元，成表現最佳藍籌股。
中海油﹙0883﹚、小米﹙1810﹚及吉利﹙0175﹚升逾2%。
【09:20】恒生指數高開144點
恒生指數高開144點，開報26630點。國指升43點，報10709點。小米（1810）績前再升2.9%，開報28.4元，創歷史新高。比亞迪（1211）升逾6%，報210.8元，同創新高。
騰訊（0700）、阿里（9988）、美團（3690）升0.2%，3.4%及1.6%。
友邦（1299）升0.8%，報87.65元。港交所（0388）升0.9%，報380元。