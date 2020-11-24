深圳土地市場單日成交額創新高340億人幣　出讓8宗住宅用地

昨日（23日），深圳密集出讓8宗住宅用地，總成交價為339.81億元（人民幣‧下同）。這是深圳年內規模最大的一次土地出讓，單日成交總金額也創歷史新紀錄。

據《券商中國》報道，這8宗宅地分別位於寶安區、龍華區、坪山區和光明區，總建築面積224萬平方米，起拍總價294.42億元，最高限制總地價達426.8億元。除寶安區地塊用於建設可售人才住房，其他7宗地均用於建設普通商品住房，且均採用「雙限雙競」的辦法以掛牌方式出讓。

這些地塊吸引了萬科、融創、金茂、保利、中海、金地、華潤、招商、華發等25家房企參與競拍。

貝殼研究院統計，上一次深圳土拍單日突破200億元，要追溯到2019年6月24日，當時單日成交224億元。今年11月23日，深圳單日成交340億元，創造單日成交總金額的新紀錄。

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對於深圳此次大規模推地的背景和原因，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，深圳今年的建設用地供應計劃中提出，整個住宅用地供應要比去年翻一倍。同時，深圳「7·15」調控後，除了在需求端抑制以外，更重要的還是在供給端來解決問題，應對需求，平抑房價的預期，所以整個土地供應量非常大。另外，深圳「十四五」的住房用地佔建設用地的比重要從現在的20%提高到25%，所以在明顯增加用地規模。

李宇嘉表示，「還有個很重要的問題是，深圳的經濟確實受新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊比較大，疫情過後，深圳先行先試示範區互聯互通的一些項目、深汕新區的開發、軌道交通的建設等工作壓力是非常大的，所以地方政府也迫切希望能夠得到一定的財政支持。」